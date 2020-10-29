В Тольятти рассказали, где будут рожать пациентки из роддома, отданного под ковидный госпиталь

Мест хватит всем Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Министр здравоохранения Самарской области внес изменения в маршрутизацию беременных и рожениц в связи с закрытием роддома в Тольятти. Напомним, 21 октября стало известно о том, что роддом больницы №2, что на улице Баныкина станет ковидным госпитале, в тот же день роддом перестал принимать будущих мамочек.

Согласно приказа № 1727 от 27 октября роды у всех жительниц Тольятти, Жигулевска и Ставропольского района будут принимать в ГБУЗ СО «ТГКБ №5». Сюда же продолжат госпитализировать беременных на сроке 22 — 33 недели из Октябрьска, Жигулевска, Сызрани, Сызранского, Шигонского и Ставропольского районов, если им требуется медицинская помощь и будет возможность в их транспортировке.

Таким образом, новый документ, вносит изменения в приказ Минздрава Самарской области от 30.01.2015 № 111 «О совершенствовании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовой период».