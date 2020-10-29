Большая утрата Тольяттинского театра кукол: умерла заслуженная артистка России Надежда Никулина

Печальные новости пришли из Тольяттинского театра кукол. 29 октября на 69-году жизни скоропостижно скончалась заслуженная артистка России Надежда Никулина.

Она пришла в Тольяттинский театр кукол сразу после окончания театральной студии при Оренбургском театре кукол. Тогда ей был всего 21 год. Позже Надежда Никулина окончила факультет театра кукол СПбГАТИ.

- Надежда Владимировна – член СТД, долгие годы она была бессменным представителем Тольяттинского театра кукол в Самаре, неоднократно входила в состав жюри Губернского конкурса «Самарская театральная Муза». Отзывчивая и внимательная. Ее уважал и любил весь театральный коллектив. Для молодых, начинающих артистов она была наставницей. Коллектив театра кукол выражает свои искренние соболезнования родным и близким Надежды Владимировны и скорбит вместе с ними, - сообщили ее коллеги. Свое сердце она посвящала театру. Вся ее жизнь – яркий пример беззаветного служения театру кукол, верности профессии артиста-кукловода, своим идеалам и убеждениям.

В 1998 году Надежда Владимировна была удостоена Почётного звания - «Заслуженный артист РФ». За годы работы Надежда Владимировна сыграла более ста разноплановых ролей. Среди них Бабушка – «Непоседы», Ива - «Аистёнок и пугало» и многие из них стали её большой творческой удачей: Мачеха - «Золушка», Плохиш – «Баллада о Мальчише-Кибальчише», Милитриса – «Три желания», и многие-многие другие. Роль Аграфена – «Ваня Датский» - в 2015 году принесла Надежде Владимировне звание лауреата Межрегионального фестиваля «Волга театральная» в номинации «Лучшая женская роль в театре кукол. А годом ранее спектакль «Ваня Датский», в котором она блестяще играла, был награждён на Губернском конкурсе «Самарская театральная Муза».