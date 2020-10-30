Восемь тольяттинцев будут судить за страховые мошенничества на 2,5 млн рублей

Тольяттинцы совершали фиктивные ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в суд направлено уголовное дело в отношении восьми местных жителей, которые обвиняются в страховых мошенничествах, сообщают в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в 2018-2019 годах они намеренно совершили семь ДТП в Самаре и Тольятти, после которых обращались за страховыми выплатами. Таким образом, им удалось незаконно получить порядка 2,5 млн рублей.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, в случае, если вина тольяттинцев будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы.