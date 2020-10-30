Тольяттинец несколько месяцев склонял знакомого к употреблению наркотиков и получил условный срок

Суд учел раскаяние обвиняемого и его намерение лечиться от наркозависимости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти условный срок получил 42-летний местный житель, который обвинялся в незаконном изготовлении и хранении наркотиков в крупном размере и склонении к их употреблению. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, мужчина с февраля по июнь убеждал знакомого начать принимать наркотики. Когда тот согласился, они употребили дезоморфин, совместно купив необходимые ингредиенты и сделав наркотик.

Суд признал мужчину виновным и принял во внимание, что тот раскаялся в содеянном, а также согласился лечиться от наркозависимости. Его приговорили к трем годам и трем месяцам лишении свободы условно.