В Самаре осуждены фигуранты по делу о хищении велосипедов и брошенных автомобилей

Старые автомобили похищали и сдавали в металлолом. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре вынесен приговор в отношении девяти фигурантов уголовного дела, которые совершали кражи аккумуляторов, велосипедов и брошенных автомобилей. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

По данным следствия, с июля 2018 года по ноябрь 2019 года в разных районах Самары группа молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет совершила в общей сложности 59 краж. Во дворах они находили брошенные автомобили, вскрывали их и похищали, иногда забирая только аккумуляторы. Похищенное они сдавали на металлолом, а вырученные деньги тратили по собственному усмотрению.

Во время проверки одного из пунктов приема металлолома полицейские установили одного из причастных к кражам, после чего удалось выявить и остальных. Было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали 11 человек.

В отношении девяти из них вынесен приговор, по данным полиции, «не связанный с лишением свободы». По имеющимся данным, им назначены условные сроки. По двоим фигурантам расследование продолжается.