Все больше заболевших - цифры растут каждый день

В оперативном штабе озвучили статистику по коронавирусу в Самарской области на 30 октября 2020 года. Новости не слишком хорошие: у нас очередной рекорд, 170 заболевших в сутки. Цифра не снижается уже на протяжении более двух недель. Рекорд поставлен и в России - всего заболели по стране 18283 человека.

По региону с начала пандемии заболели 15795 человек - цифра уверенно приближается к 16 тысячам. Только накануне суточная заболеваемость была 167.

Опять немало скончавшихся: умерли 6 человек с коронавирусом за сутки, всего скончались 273 пациента с диагнозом. Выздоровели 32 человек, и это единственный позитивный итог.

Напомним, что глава региона ужесточил масочный режим в Самарской области. Теперь жители должны надевать средства индивидуальной защиты в лифте и на парковке. А школьникам нельзя ходить в торговые центры без взрослых.