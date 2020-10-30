Из Самары открывают перелеты в Стамбул Фото: REUTERS

Появилось расписание рейсов Самара - Стамбул из Курумоча с ноября 2020 года. Летать в столицу Турции будет авиакомпания Nordwind. Рейсы возобновятся с 15 ноября. Интересно, что уже с октября в Турцию летают чартеры из Самары, они доставляют туристов в Анталию.

Расписание самолетов будет следующим: рейсы запланированы на четверг и воскресенье, вылетать из Самары самолет будет в 12.10, он прибудет в Стамбул в 14.50. Из Стамбула полетит самолет в 16.10 и прибудет в Самару в 20.40.

До пандемии в турецкую столицу летал TurkishAirlines, однако теперь рейсы приостановлены. Но благодаря российской компании жители Самары теперь смогут провести выходные в холодное время на берегу Босфора.