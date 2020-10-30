Самарский минкульт объяснил, как дети из хореографической школы попали на частную вечеринку

Режиссером постановки выступал Михаил Нейштадт, но он не знал, что родителей не предупредили о характере мероприятия Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Министерство культуры Самарской области прокомментировало конфликт, который в октябре разгорелся между родителями и руководством хореографической школы. Напомним, 15 октября 10 детей выступили на мероприятии в театре оперы и балета, а потом оказалось, что в этот вечер там праздновали день рождения дочки самарского бизнесмена. Некоторые родители были возмущены этим фактом: мол, наши дети - не обезьянки, чтобы танцевать на частных вечеринках.

- В школе есть дополнительная предпрофессиональная образовательная программа "Хореографическое творчество", которая предполагает участие детей в конкурсах, фестивалях, представлениях и творческих вечерах. Как правило, в организации творческой деятельности школа сотрудничает с Самарским академическим театром оперы и балета, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в региональном минкульте. - У организаторов мероприятия, запланированного на 15 октября, затребовали сценарий, его изучили, после чего руководитель школы - Наталья Гордеева - дала согласие на участие учеников в нем: по мнению руководства школы, оно ничем не отличалось от такого рода мероприятий.

Чиновники сообщают: за выступление детей никто не платил, питание им не организовывали, потому что репетиция была назначена на 15.00, а выступление - на 18.00. Своего выхода на сцену юные артисты должны были ожидать в гримерках.

Некоторые родители были недовольны тем, что юные артисты выступали на частной вечеринке Фото: Антон ЧЕРЕПОК

Однако, по словам родителей, дети на репетицию, как и положено, приехали заранее, а потом "глотали слюнки", видя накрытые столы, которые предназначались для гостей дочки бизнесмена.

Нарушений в произошедшем чиновники не видят: юные артисты должны где-то выступать, это часть их обучения. Родителей предупредили о концерте устно.

- Конфликтная ситуация, возникшая в социальных сетях, была вызвана возмущением отдельных родителей, недовольных частным характером мероприятия. Но никто из родителей не обратился с претензиями к руководству школы, училища или в министерство культуры Самарской области, - сообщают в минкульте.

По предварительным данным, недовольные родители своих детей из хореографической школы не забрали, по крайнее мере, у чиновников никаких сведений об этом нет.

Между тем, выводы сделаны: минкульт организовал служебную проверку в хореографической школе. Должностных лиц, которые "своими действиями или бездействием допустили развитие конфликтной ситуации", планируют привлечь к дисциплинарной ответственности. А руководству хореографического училища, к которому относится школа, где возник конфликт, предложили подготовить локальный акт и четко прописать в нем, кто и как должен информировать родителей о готовящихся выступлениях их детей.

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