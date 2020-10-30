В Самаре КТ начнут делать еще в двух больницах

В Самаре появятся новые аппараты КТ

В Самарской области еще две больницы начнут принимать пациентов, которым нужно срочно сделать исследование легких на КТ. Еще один томограф появится в больнице №6, также в больницу №4 перенесут еще один томограф из больницы Середавина. В эти стационары скорая помощь будет равномерно распределять тяжелых и среднетяжелых пациентов.

- Пациенты в более легкой стадии заболевания направляются в амбулаторные центры, в которых можно выполнить компьютерную томографию по системе ОМС, - рассказал об особенностях маршрутизации министр здравоохранения региона.

В Тольятти аппараты КТ сосредоточены в больнице №5. Сначала туда везут всех пациентов,а уже потом распределяют в зависимости от тяжести по больница (№1 и №4)/

Армен Бенян рассказал, что сейчас в неделю проводится 7 тысяч исследований на КТ. По его словам, это достаточно эффективный способ исследования. Но при этом цифровая рентгенография может применяться практически у всех пациентов с заболеваниями легких, этот метод остается классическим. Сейчас комплексы цифровой рентгенографии распределены по городу. Один стоит у санатория "Можайский", куда на долечивание отправляют пациентов из больницы Середавина. Второй находится у роддома больницы имени Баныкина в Тольятти.