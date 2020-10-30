В Самаре разыскивают вандалов-художников

Молодые люди изрисовали стенд

В Самаре разыскивают горе-художников, у которых чесались руки что-нибудь испортить и они добились своего. Полиция сообщает, что молодые люди, которым на вид 18-25 лет, нанесли ненужные надписи на информационный стенд, который расположен на перекрестке улиц Ленинградской и Куйбышева.

- Очевидцы сняли действия парней на мобильный телефон. Затем полицейские изъяли видео с камер наблюдения. Ориентировка с приметами подозреваемых доведена до личного состава, - сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Подозревают в вандализме двух молодых людей, которых можно увидеть на видео. Один - в толстовке, темных штанах и рюкзаком на спине. Второй - в темной толстовке и штанах, также с рюкзаком.

Тех, кто узнал хулиганов, просят обратиться в ближайшие отдел полиции или позвонить по телефону 373-76-40.