Жителям Самарской области рассказали, куда обращаться за помощью при ОРВИ и COVID-19

Где лечат в Самаре

Жителям Самарской области рассказали как и куда обратиться за помощью при ОРВИ и коронавирусе. Специалисты ведомства подготовили специальные информационные карточки, чтобы объяснить, куда жители должны обратиться, если заболели ОРВИ или коронавирусом.

Где лечат в Сызрани

На информационные карты нанесены адреса и контакты медучреждений Самары, Тольятти, Сызрани. Жителям советуют за первичным приемом обращаться в поликлиники, к которым прикреплены ОМС.

Где лечат в Тольятти

Также в трех крупных городах указаны отделения, в которых оказывают помощь больным с коронавирусом. А внизу размещены телефоны горячей линии координационного центра.