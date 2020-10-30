В самарском филиале Третьяковки одна из первых выставок может пройти на космическую тематику

Космическая тематики выставки подчеркнет самобытность самарского филиала Фото: Вячеслав СОРОКИН

Одна из первых выставок, которая пройдет в самарском филиале Третьяковской галереи, может быть связана с космической тематикой. Об этом журналистам рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. Сейчас обсуждаются варианты, какие выставки стоит провести в Самаре в первую очередь, и один из них - выставка на космическую тематику. "Наш регион - это космическая столица, в непосредственной близости находится музей Самара Космическая, а следующий год - юбилей первого полета человека в космос. Мне думается, что такой подход подчеркнет самобытность именно самарского филиала", - считает Хинштейн. Филиал Третьяковской галереи в Самаре будет находиться в здании фабрики-кухни, построенном в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой и выполненном в виде серпа и молота. В здании долгое время находился комбинат питания. В 1990-е годы здание оказалось фактически заброшено. Сейчас там ведется реконструкция, здание является объектом культурного наследия федерального значения. Реконструкцию планируется завершить в конце 2021 года, при этом полноценно филиал начнет работать и проводить выставки с весны 2022 года.