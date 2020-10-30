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В Самарской области закупят лекарства для "домашних" пациентов с COVID-19 на 100 млн рублей

Эти деньги в регион направят из федерального бюджета
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Амбулаторным больным привезут лекарства

Амбулаторным больным привезут лекарства

Самарская область получит 100 млн рублей на покупку лекарств от коронавруса для обеспечения ими амбулаторных больных. Дополнительные средства на борьбу с инфекцией выделит федеральный бюджет. Они предназначены для лечения пациентов, остающихся дома: с легкой симптоматикой люди будут получать одну помощь, с легкой и средней тяжестью пневмонии - другую.

- Наша задача – «поймать» болезнь на тех стадиях, когда она поддается лечению и не осложняется тяжелыми состояниями, которые надо лечить в стационаре, - отметил министр здравоохранения Армен Бенян, уточнив, что сейчас примерно 50% болеют ковидом в легкой форме без симптомов. И лишь у 20% из оставшейся половины заболевание принимает среднетяжелую и тяжелую форму.

Уже известно, что лекарствами бдут снабжать мобильные бригады. Пациенты будут получать их по медицинским и социальным показателям. Также могут быть созданы дневные стационары. При этом жителей региона просят все свои действия обсуждать с лечащим врасом и не принимать самостоятельные решения по приему тех или иных лекарственных препаратов.