Среди пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией чаще всего находят коронавирус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре за прошедшие сутки выявлено 48 новых заразившихся коронавирусом. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

Всего в регионе за сутки нашли 170 заразившихся. Самара в лидерах за сутки, на втором месте - Пестравский район. Там ежедневно фиксируют новых заболевших, в основном из числа контактных. Как ранее сообщили в региональном Роспотребнадзоре, там зафиксирована вспышка заболеваемости в социальном учреждении круглогодичного пребывания.

Среди пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией коронавирус нашли у 126 человек, также у 18-ти контактных и у 26-ти человек, которые проходили профосмотр.

За сутки зафиксировано 6 смертельных случаев. Среди них 67-летняя женщина и мужчины в возрасте 66 и 90 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем, а также две женщин 73 и 77 лет с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Ранее в регионе было принято решение перевести граждан старшего возраста на удаленный режим работы.

Всего с начала пандемии выявлено 15 795 заразившихся, из них выздоровели 84% заболевших, умерло 273 человека.