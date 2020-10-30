Гендиректор Третьяковки: "Создание филиала позволит придать Фабрике-кухне первозданный вид"

Здание выполнено в виде серпа и молота по проекту архитектора Екатерины Максимовой Фото: Вячеслав СОРОКИН

Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова уверена, что открытие филиала в Самаре позволит сохранить здание Фабрики-кухни как исторический памятник. Об этом она рассказала журналистам в пятницу, 30 октября, во время визита в Самару.

Здание выполнено в виде серпа и молота по проекту архитектора Екатерины Максимовой, оно было построено в 1932 году. Долгое время там находился комбинат питания, а с 1990-х годов оно пришло в запустение.

"Мне очень приятно осознавать, что создание филиала Третьяковской галереи в Самаре происходит в этом пространстве. Создание этого филиала позволит сохранить этот памятник и вернуть ему тот первоначальный вид, который был при открытии, и сделать этот уникальный объект один из важнейших артефактов, внутри которого посетители будут получать важный для них опыт, в том числе восприятия и реагирования на архитектуру", - сказала Трегулова.

После реставрации в одном из помещений планируется открыть ресторан, что станет символической отсылкой к истории здания и его изначальному предназначению. Местами сохранят полы с прежним рисунком, где он сохранился.

В самарском филиале будут представлены как коллекции Третьяковской галереи, так и имеющиеся в Самаре коллекции. Одна из первых выставок, которая пройдет в филиале, может иметь космическую тематику.

Реставрационные работы на объекте планируется завершить в конце 2021 года, выставки начнут проводить с весны 2022 года.