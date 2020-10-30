Мост через Сок в Самаре достроят на год раньше

Дмитрий Азаров проинспектировал строительство моста через Сок

В Самаре завершить строительство моста через реку Сок, который возводят в рамках нацпроекта Безопасные и качественные автомобильные дороги, могут на год раньше запланированного срока.Все работы проводятся в два этапа: сначала строится мост длиной почти 306 метров и дорога к нему - 2 километра. А параллельно проводится ремонт существующего моста и реконструкция подъездных дорог. Затем потоки транспорта перераспределят между старым и новым мостом, в итоге будет организовано движение в четыре полосы.

Благодаря реализации проекта снизится количество заторов на выезде с Красноглинского шоссе. Изначально завершить все работы хотели в октябре 2022 года, но в итоге реконструкция пошла усиленными темпами. Подрядчик попросил выделить дополнительные средства, чтобы часть работ была перекинута с 2021 на 2020 год. Подготовить заявку в федеральный бюджет должен министр транспорта Иван Пивкин.

- Нам надо стремиться, и все возможности для этого есть, ввести мост в эксплуатацию в конце 2021, либо январе-феврале 2022. Получится раньше – еще лучше, - отметил губернатор.

Сейчас завершены все работы теплого времени года, замораживать стройку не будуь. Чтобы работать еще быстрее, подрячик договорился применить технологию 3D-моделирования с заводом изготовителем. Это поможет минимально подгонять детали на месте, при сборке пролетного строения.