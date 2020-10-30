В Самарской области подросток украл аккумулятор у инвалида

Молодой человек украл аккумулятор

В Кинельском районе произошло дерзкое преступление. 59-летний инвалид из села Чубовка ночью обнаружил, что в его "пятерке" пропал аккумулятор. Для него это была настоящая трагедия - ведь без автомобиля мужчине было затруднительно передвигаться.

Полиция сразу взялась за поиски. Вскоре им удалось установить, на каком автомобиле передвигается возможный преступник. 16-летнего жителя соседнего села задержали. Оказалось, он уже стоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Кинельские полицейские изъяли похищенное имущество и вернули владельцам. В багажнике нашли еще один аккумулятор - его парень снял той же ночью, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Более того, оказалось. что прятал все это 16-летний воришка в машине, которая была уже снята с учета в ГИБДД и не имела законного владельца. Авто забрали и отправили на штрафстоянку.