Самара 24 будет вещать на 22 кнопке в кабельных сетях

Телеканал станет общедоступным

Телеканал Самара 24 получил возможность вещать на 22 кнопке в сетях всех кабельных операторов областной столицы. Такое решение принято в Москве в среду, 28 октября. Самого достойного из всех игроков регионального медиарынка выбирала Федеральная конкурсная комиссия. По правилам, в каждом муниципалитете это лишь один канал. Он получает право транслировать свои программы на 22-й позиции в сетках кабельного вещания - бесплатно для населения.

К претендентам на 22-ую кнопку предъявляли жесткие требования: к примеру, не менее 20% от общего времени вещания должны составлять программы, освещающие вопросы местного значения.

Но, помимо этого, у ГТРК "Самара" были и другие весомые аргументы для победы в конкурсе. Это более чем шестидесятилетние традиции компании; богатое творческое наследие, созданное, сохраненное и преумноженное несколькими поколениями сотрудников; преемственность высоких профессиональных стандартов в коллективе и, конечно, самая современная техническая база. А еще уникальная детская телестудия и студенческая творческая лаборатория. В "золотой коллекции" телерадиокомпании, которая не перестаёт пополняться, десятки тематических программ и циклов, документальных лент, телемарафонов, спектаклей и даже сериалов.