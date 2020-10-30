Пьяный водитель на BMW без прав пытался уехать от полиции в Тольятти

Водитель ехал без прав и без страховки в пьяном виде ездил на BMW по Тольятти

Полицейские в Тольятти в Автозаводском районе ловили пьяного водителя на BMW. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Полицейские на бульваре Туполева пытались остановить BMW за нарушение правил. Водитель после требования остановиться попытался скрыться и прибавил скорость. На улице Фрунзе он не справился с управлением и врезался в бордюр. За рулем BMW был 27-летний мужчина без водительских прав. Полицейские заподозрили, что он находится в пьяном виде и предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался.

В результате на водителя составлены административные протоколы за игнорирование требований сотрудника полиции остановиться, выезд на встречную полосу и отсутствие полиса ОСАГО.

Также полицейские ловили пьяного водителя в Кинель-Черкасском районе. Там они увидели автомобиль ВАЗ-21063, который ехал с нарушением правил. Полицейские начали его преследовать, а когда водитель остановился, то перебрался на заднее сиденье, где его и обнаружили.

Как выяснилось, 24-летний водитель два года назад привлекался к уголовной ответственности и был лишен водительских прав. В отношении него возбуждено новое уголовное дело, ему снова грозит лишение свободы.