«Тольяттикаучук» объявил о наборе студентов на стажировку

Цель программы – подготовить молодых специалистов, у которых хорошая теоретическая подготовка и есть желание попробовать знания на практике, к работе в компании.

Предприятие «Тольяттикаучук» группы «Татнефть» объявило о старте программы «Целевая подготовка – 2020». Там ищут студентов старших курсов, которым нужна работа. Цель программы – подготовить молодых специалистов, у которых хорошая теоретическая подготовка и есть желание попробовать знания на практике, к работе в компании.

- Предприятие заинтересовано в сотрудничестве с учреждениями образования, нам нужны молодые специалисты, мы готовы их обучать, - рассказывает директор по управлению персоналом «Тольяттикаучук» Наталия Лазарева. - В этом году нами организованы карьерные мероприятия для студентов 3-4-х курсов в Казанском национальном исследовательском технологическом университете, Самарском государственном техническом университете и Тольяттинском государственном университете

Для всех молодых специалистов на предприятии действует программа адаптации. Она позволяет быстрее влиться в коллектив, легко включиться в рабочий процесс, освоить новую профессию и ускорить карьерный рост.

Кроме того, стажировка включает обучение дополнительным дисциплинам в области химической технологии, которые раскрывают специфику производства синтетического каучука, и получение прикладных знаний по производственной системе и корпоративным ценностям компании.

Работу на предприятии «Тольяттикаучук» получат лучше студенты по результатам стажировки.