"Дарят колбасу из лосятины и начинают рожать": самарские таксисты рассказали, с чем сталкиваются в работе

Самарские таксисты рассказали о самых необычных своих поездках и звездных пассажирах. Опрос среди водителей сервиса провел Ситимобил. Оказалось, что около 40% водителей получали благодарность от пассажиров - и не только чаевые. Кому-то доставались носки, колбаса из лосятины, вобла с пивом, а женщинам-водителям дарят цветы и шоколадки.

Оказывается, что частенько не таксисты пристают с разговорами к клиентам, а совсем наоборот. У 27% пассажиры просили номер телефона, а 34% - слышали от клиентов личные вопросы.

Часто таксистам приходится помогать клиентам. Четверть опрошенных признались, что перевозили пассажиров с открытой раной, переломом, 10% помогали пассажирам с инсультом или сердечным приступом. Еще 10% - то есть почти 1700 человек - везли в роддом беременных, которые уже практически начинали рожать. А некоторым даже пришлось помогать ребенку появиться на свет прямо в машине.

В качестве пассажиров в самарских такси частенько бывают известные личности. Водители рассказали, что им доводилось везти приму Самарского театра драмы, разных участников «Битвы экстрасенсов» и таких знаменитостей, как Марат Башаров, Михаил Ефремов