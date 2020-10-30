Экспозиции филиала Третьяковской галереи в Самаре будут работать в формате выставок

Сейчас разрабатывается выставочная программа Фото: Вячеслав СОРОКИН

В самарском филиале Третьяковской галереи, который разместится в здании Фабрики-кухни, не будет постоянной экспозиции. Об этом журналистам рассказала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

"Все наши экспозиции будут проходить в формате выставок, какие-то будут более длительные, какие-то будут демонстрироваться в короткие сроки", - сказала Трегулова.

Она отметила, что сейчас разрабатывается выставочная программа. Не исключено, что одна из первых выставок пройдет в космической тематике.

Самарский филиал Третьяковской галереи начнет работать весной 2022 года. Сейчас в здании, где будет располагаться экспозиция, идет реставрация. Гендиректор Третьяковки ранее выразила уверенность, что открытие филиала позволит сохранить объект уникальной архитектуры в Самаре.