В Октябрьск отправили главного врача из Самары

В Октябрьск отправили главврача из Самары

В Октябрьскую центральную районную больницу назначили главного рача. Им стал Денис Алексеев, который ранее работал в Клиниках СамГМУ врачом-методистом. Поиск нового главы учреждения понадобился после того, как предыдущего главврача застрелили на охоте. О трагической смерти Сергея Романова подробно писала КП-Самара.

Новый главврач Денис Алексеев работает в системе уже более 13 лет, 8 лет он занимает руководящие должности. В Октябрьске ему предстоит решить многие организационные вопросы, в том числе и с оказанием помощи больным с коронавирусной инфекцией.

Денис Алексеев закончил медуниверситет в Самаре, в том числе и ординатуру по хирургии. Является кандидатом медицинских наук.