В Тольятти в квартире нашли тело 2-месячного ребенка с травмой головы

Следователи выясняют, при каких обстоятельствах погиб ребенок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в квартире одного из домов нашли тело 2-месячного ребенка. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Как сообщают в следственном комитете, у погибшего ребенка травма головы, которая свидетельствует о насильственной смерти. Тело нашли 26 октября, возбуждено уголовное дело, устанавливаются причины произошедшего.

По предварительным данным, к случившемуся может быть причастна мать ребенка. Сейчас она задержана, решается вопрос о заключении ее под стражу.