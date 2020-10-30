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Общество

В Тольятти в квартире нашли тело 2-месячного ребенка с травмой головы

По подозрению в его смерти задержана мать малыша
Вячеслав СОРОКИН
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Следователи выясняют, при каких обстоятельствах погиб ребенок

Следователи выясняют, при каких обстоятельствах погиб ребенок

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти в квартире одного из домов нашли тело 2-месячного ребенка. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Как сообщают в следственном комитете, у погибшего ребенка травма головы, которая свидетельствует о насильственной смерти. Тело нашли 26 октября, возбуждено уголовное дело, устанавливаются причины произошедшего.

По предварительным данным, к случившемуся может быть причастна мать ребенка. Сейчас она задержана, решается вопрос о заключении ее под стражу.