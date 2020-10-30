Онлайн-кинотеатр МТС ТВ покажет лучшие фильмы для празднования Хэллоуина

Это один из фильмов онлайн-кинотеатра

Онлайн-кинотеатр МТС ТВ продолжает радовать поклонников кино: после премьеры нового комедийного сериала о креативных студентах-волонтерах «NeedХелп» с участием известных актеров, подписчики смогут познакомиться и с актуальной тематикой контента о всемирно любимом празднике Хэллоуин.

Готовиться к Хэллоуину и праздновать его любит не каждый, но посмотреть что-то будоражащее— отличный способ провести вечер и поймать мистическое настроение этого международного праздника.

В онлайн-кинотеатре МТС ТВ собраны самые популярные тематические хоррор-фильмы и сериалы: все они уже доступны на сервисе.

Среди самых популярных: Ходячие мертвецы, Изгой, Сирена, Маленькие чудовища и Человек-невидимка.

Все перечисленные кинокартины доступны в онлайн-кинотеатре МТС ТВ: https://www.mtstv.ru