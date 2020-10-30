В самарской фармассоциации призывают не покупать лекарства впрок

Самарцев призывают не закупать лекарства впрок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент Самарской областной фармацевтической ассоциации Елена Гладкова призвала самарцев не покупать лекарства впрок, поскольку аптеки не справляются с ажиотажным спросом в период пандемии.

"Если бы наши с вами горожане не закупали препараты впрок, мы работали бы в нормальном штатном режиме, и тем, кому непосредственно были прописаны эти препараты, в нормальном, достаточно объеме хватало бы каждому", - цитируют Гладкову в сообщении регионального правительства.

Вместе с тем она отметила, что дефицита лекарств в сетях нет, однако может наблюдаться отсутствие какого-либо препарата в одной конкретной аптеке из-за ажиотажного спроса, когда производители не поспевают за спросом.

Ранее общественники в Самаркой области проверили, достаточный ли запас лекарств есть в аптеках города после того, как жители начали сообщать об их дефиците. Глава региона поручил аптечным сетям создать запас лекарственных средств, в первую очередь - противовирусных и противотромбозных препаратов, а также антибиотиков.