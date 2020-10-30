Электробус в Самаре перестанет ходить с 1 ноября

Электробус работает в Самаре с начала года

В Самаре с 1 ноября перестанет ходить электробус, который сейчас ездит по маршруту №108 от Губернского рынка до Южного города. Об этом говорится в сообщении трамвайно-троллейбусного управления Самары.

Ранее уже сообщалось о завершении его эксплуатации, которая проходит в тестовом режиме, но затем электробус вернули на линию.

Электробус работает в Самаре с начала текущего года. Завод-изготовитель предоставил его для тестовых поездок. Рейсы часто отменялись из-за непогоды или поломок, при этом отмечалось, что с новинкой просто нужно научиться работать.