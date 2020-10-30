Депутатшку из Чапаевска обвинили в заказе на мужа за 400 тыс рублей

В истории намерены поставить очку. Но получится ли?

В Самарской области готовы отравить в суд дело женщины-депутата из Чапаевска. Ее обвиняют в том что она заказала киллеру убийство собственного мужа. Следователи уверены: мотив у несчастной женщины был, ведь пара была на грани развода, а делиться имуществом народная избранница не хотела. Делить было что: автобусный бизнес, дом, машины.

В обвинительном заключении говорится, что решить эту проблему женщина намеревалась, разрубив гордиев узел одним ударом. Она и подруга подывскали исполнителя, который был готов ликвидировать человека за 400 тыс рублей. Мужчине передали фото жертвы, рассказали все о его привычках передали 200 тыс рублей - залог. В этот момент женщину и задержали.

Сейчас Наталья уже не является депутатом. Ее дело передадут в суд в ближайшее время.

Между тем, судьям еще предстоит разобраться, где здесь правда. Наталия Г. - неоднозначная фигура. Кто-то говорит, что дама пила ... и спаивала ее та самая подруга, которая и сама была не прочь завладеть богатствами женщины. Сдал ли киллер заказчицу или все было изначально подстроено? Неужели подруга, ее мать, работавшая в автобусной компании и кассир затеяли свою игру? Может быть кто-то хотел завладеть фирмой Натальи и ее мужа?

На все эти вопросы попробуют ответить следователи - уже в суде. Мы будем следить за процессом.

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