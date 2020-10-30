В Самарской области около села Русское Добрино вынужденно сел самолет

Посадку самолет совершил в Клявлинском районе. Фото: Яндекс.Карты

В Клявлинском районе Самарской области совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет CRJ 172 Cessna. Произошло это около села Русское Добрино в пятницу, 30 октября. На воздушном судне были два человека. К счастью, никто не пострадал, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

- По предварительной информации, воздушное судно выполняло учебный полет из аэропорта Бугульмы. На борту самолета были инструктор и курсант Петербургского университета гражданской авиации, - уточнили в ведомстве.

На месте работал Камский транспортный прокурор. Сейчас прокуратура ведет проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.