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Происшествия

В Самарской области около села Русское Добрино вынужденно сел самолет

Это было легкомоторное воздушное судно, на борту были инструктор и курсант. Никто не пострадал
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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Посадку самолет совершил в Клявлинском районе.

Посадку самолет совершил в Клявлинском районе.

Фото: Яндекс.Карты

В Клявлинском районе Самарской области совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет CRJ 172 Cessna. Произошло это около села Русское Добрино в пятницу, 30 октября. На воздушном судне были два человека. К счастью, никто не пострадал, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

- По предварительной информации, воздушное судно выполняло учебный полет из аэропорта Бугульмы. На борту самолета были инструктор и курсант Петербургского университета гражданской авиации, - уточнили в ведомстве.

На месте работал Камский транспортный прокурор. Сейчас прокуратура ведет проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства.

ЧП