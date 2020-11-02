Жители Самарской области могут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ в мобильных пунктах тестировании

Около 200 городов в 45 регионах России. Такой масштабной в этом году будет всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020». Среди регионов-участников и Самарская область. С 3 по 7 ноября жители Самары, Тольятти, Сызрани, Новокуйбышевска и Чапаевска смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах тестирования - брендированных микроавтобусах. Здесь же можно получить необходимую консультацию.

- Это бесплатное и анонимное тестирование позволит всем желающим всего за 15 минут узнать свой ВИЧ-статус. Каждый сможет получить консультацию специалиста, узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, - рассказала главный врач ГБУЗ «Самарский областной клинический центр по профилактике и борьбе со СПИД» Оксана Чернова.

В Самаре тестирование в рамках акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» пройдет 6 ноября у ТРК «Вива-Лэнд» с 12:00 до 18:00.

Церемония закрытия регионального этапа акции состоится 9 ноября в конференц-зале Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД (г. Самара, ул. Ново-Садовая, 178). Здесь подведут итоги тестирования в регионе и торжественно передадут флаг Самарской губернии организаторам акции в знак участия нашей губернии в акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020».

Важно отметить, что все мероприятия акции пройдут с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Специалисты будут использовать средства индивидуальной защиты, на входе в мобильный пункт тестирования будет проводиться термометрия, после каждого пациента выполняться дезинфекция помещения.

Специалисты Самарского областного клинического центра по профилактике и борьбе со СПИД приглашают жителей Самарского региона присоединиться к Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: экспедиция 2020» и проверить свой ВИЧ-статус!

Адреса мобильных пунктов и даты проведение тестирования:

4 ноября. Тольятти, у ТРК «Парк Хаус» с 12:00 до 18:00.

3 ноября. Сызрань, у ТК «Монгора» с 12:00 до 18:00. ⠀

5 ноября. Чапаевск, у ТЦ «Клеопатра» с 12:00 до 18:00.

7 ноября. Новокуйбышевск у ТК «Центральный» с 12:00 до 18:00.