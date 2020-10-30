В Самаре умерла врач-педиатр Маргарита Мозгунова

Прощание с известным врачом состоится в субботу, 31 октября, в 10:30 на Мехзаводском кладбище. Фото: ГБУЗ СО "Самарская городская больница №7" / https://vk.com/samgorbol7.

В Самаре на 63-ем году жизни умерла врач-педиатр Маргарита Мозгунова. Она много лет проработала в Самарской городской больнице №7, которая находится в Красноглинском районе.

- На заслуженный отдых Маргарита Николаевна ушла весной этого года, но это не защитило ее от опасной вирусной инфекции, обострившей имеющиеся хронические заболевания, - рассказали в больнице.

Маргарита Мозгунова училась в Куйбышевском медицинском институте и после всю жизнь лечила детей. Большую часть жизни она проработала в 7-ой больнице.

Прощание с известным врачом состоится в субботу, 31 октября, в 10:30 на Мехзаводском кладбище.

Редакция «КП-Самара» выражает соболезнования родным и близким Маргариты Николаевны.