Дмитрий Азаров и гендиректор Третьяковки Зельфира Трегулова обсудили ход реконструкции Фабрики-кухни

Зельфира Трегулова во время встречи сказал, что уверена, что филиал Третьяковки создают в климате максимального благоприятствования и поддержки. Фото: правительство Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с генеральным директором Третьяковской галереи Зельфирой Трегуловой, которая в эти дни находится с рабочим визитом в 63 регионе. Они обсудили ход работ по реконструкции Фабрики-кухни, где откроют филиал Третьяковки.

- Здание все больше и больше приобретает тот характер, который был присущ ему изначально. Сегодня я уезжаю из Самары с уверенностью, что этот масштабнейший в стране проект по созданию крупнейшего филиала национального искусства в регионе – в климате максимального благоприятствования и поддержки, - отметила Зельфира Трегулова.

К Фабрике-кухне уже подвели наружные сети теплоснабжения, рядом уложили ливневые канализации. Сейчас специалисты усиляют каркас здания: колонны, балки, перекрытия, восстанавливают и укрепляют дверные и оконные проемы, реставрирую кирпичную кладку фасадов и парапеты, изготавливают кровлю. Помимо этого, здание готовят к зиме – прокладывают временные коммуникации и создают тепловой контур по периметру.

Все работы идут согласно графику.

Во время встречи Дмитрий Азаров выразил признательность Зельфире Трегуловой за участие в создании филиала Третьяковки в Самаре.

- Я хочу вас поблагодарить за сподвижничество. Этот проект, который, я уверен, будет успешным, без вас просто бы не состоялся. Вы разработчик всех идей, концепций, и я рад, что наши самарские коллеги, специалисты вносят свой вклад, - отметил губернатор.

Напомним, филиал Третьяковки в Самре начнет работать весной 2022 года. Одна из первых выставок может быть выполнена в космической тематике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самару пришли Передвижники из Третьяковской галереи

Директор Третьяковки Зельфира Трегулова открыла выставку в Самарском художественном музее (подробности)

Экспозиции филиала Третьяковской галереи в Самаре будут работать в формате выставок

При этом не будет постоянной экспозиции (подробности)