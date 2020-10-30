Дмитрий Азаров попросил помощи у самарцев из-за коронавируса

Помощи ждут от каждого жителя

Губернатор Дмитрий Азаров в своем инстаграме записал обращение к жителям Самары и области в связи с коронавирусом. Он подчеркнул, что знает обо всех проблемах, которые озвучивают люди, что власти ежедневно мониторят ситуацию.

Более 1700 врачей были дополнительно привлечены в здравоохранение из-за коронавируса, хорошо сработала идея с передачей чиновничьих машин в больницы Азаров подчеркнул, что две волны - сезонных ОРВИ и коронавируса сошлись, и регион столкнулся с такими вызовами, каких не было никогда.

- Каждый день ищем решения, которые позволили бы сохранить жизнь и здоровье людей, каждого жителя. Уже на следующей неделе проведем штаб и рассмотрим целый комплекс новых мер, ограничений и решений, которые являются необходимыми с точки зрения специалистов. Но без вашей помощи ограничительные меры не сработают. Без вашей помощи будет сохраняться угроза локдауна, - уточнил губернатор.

Он обратился за помощью к жителям региона и попросил соблюдать правила, носить маски, придерживаться всех санитарных норм, которые предписывают специалисты. И своей ответственностью помогать врачам.