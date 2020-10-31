В Тольятти благоустроят территорию возле развязки у района Жигулевское море

Фото: ФКУ "Поволжуправтодор"

В Тольятти завершается строительство путепровода в районе микрорайонов Жигулевское море и Шлюзовой. Затем данную территорию планируют благоустроить. Это накануне обсудили на выездном совещании главы администрации Комсомольского района Артема Анисимова. План работ уже есть, оговорены и сроки его исполнения.

Сейчас на всех съездах, которые примыкают к кольцу 5-ВСО, проводятся работы по фрезерованию слоя асфальтобетона. Также здесь будет устроено новое кольцо в районе Майского проезда и улицы Нижегородской. На данный момент уже строится новый съезд с улицы Железнодорожной.

Также, в этом году планируют благоустроить тротуар от железнодорожного моста до Майского проезда, восстановить малую кольцевую развязку, отремонтировать участок автодороги от малой кольцевой развязки до ул. Нижегородская, запланирован и ремонт водоотводящего лотка от трассы М-5. Восстановят и этом году и тротуары от ООТ Жигулёвское море по направлению к жилфонду, правда, лишь в местах повреждений, разберутся и с отведением воды с объездной дороги и ликвидируют свалки с западной стороны здания, расположенного по адресу: ул. Магистральная, 1.

Газоны вокруг развязки планируют засеять травой. На 2021 год планируются работы по планировке земельного участка после вывоза строительных вагончиков с последующей посадкой деревьев, а также отведение воды с объездной дороги, построенной на период строительства.