Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Советском районе Самары 20 пожарных тушили частный дом

Причины возгорания устанавливаются
Евгения ВАСИНАЕвгения ВАСИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)
На ликвидацию ушло около 30 минут

На ликвидацию ушло около 30 минут

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 31 октября, сотрудники МЧС России по Самарской области выезжали на тушение частного дома в Советский район Самары. Сообщение о ЧП поступила на пульт дежурного в 4:15. Оказалось, что горит дом №51 на улице Черновская магистраль. На место происшествия выехала группа пожарных, которая после установила ранг пожара - «1 Бис».

- На момент прибытия пожарных огонь охватил более 40 кв метров жилого дома, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Самарской области. – В 4:47 возгорание было локализовано, а в 4:55 – ликвидировано. На месте работали 5 единиц техники и 20 пожарных.

Причины возгорания устанавливается. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

ЧП