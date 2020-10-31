Новая неделя в Самарской области начнется с прохладной и сухой погоды

Переменная облачность ждет нас в ближайшие дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уходящий октябрь передает эстафету погоды ноябрю. Вначале следующей неделе резких изменений в погоде не предвидится.

- На смену одному антициклону, господствовавшему в нашем регионе, с арктического побережья уже спешит следующий. Новая неделя начнётся прохладной сухой погодой, - отмечает синоптиком Приволжского УГМС Галина Овечкина.

Так в воскресенье, 1 ноября в Самарской области ожидается облачная с прояснениями погода. Дождь даже если и случиться, то будет совсем не сильным. При этом температура воздуха прогреется до +5…+10°C. Ветер будет иметь северо-восточное направление и скорость 4-9 м/с.

В ночь на понедельник синоптики прогнозируют сухую погоду и переменную облачность. Ветер сохранит свое направление и скорость. А столбики термометров покажут -2…+3°C.

Днем 2 ноября осадков также не предвидится. Ожидается переменная облачность, восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, а температура воздуха +5…10°C.

В ночь на вторник в регионе возможны осадки, а столбики термометров местами могут показать отметку в -8°C. Зато днем прогреет до +5...+10 °C, при этом вероятность осадков сохраниться.