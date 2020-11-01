Воздух в Самаре назвали достаточно чистым

В Самаре воздух довольно чист, несмотря на пробки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты рассказали, насколько высок уровень загрязненности воздуха в Самаре. Оценить его можно на различных сайтах и в приложениях. Статистику ведут синоптики Приволжского УМГС - на сайте рассказывают, насколько превышен уровень ПДК загрязняющих веществ.

По состоянию на 30 октябре в Самара низкое загрязнение воздуха. На стационарных пунктах наблюдения концентрация загрязняющих примесей находятся в пределах санитарны норм.

-Уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как низкий. Радиационная обстановка характеризуется как стабильная, в пределах естественного радиационного фона, - отметили эксперты.

Также стоит отметить, что в многочисленных приложениях воздух Самары также называют низко загрязненным.