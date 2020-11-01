В Самаре на Пионерской ночью горел дом

Локализовать возгорание удалось в 1:10. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Ночью с субботы на воскресенье, 31 октября на 1 ноября, в Самарском районе Самары вспыхнул пожар. Загорелся деревянный дом на улице Пионерской, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 00:29. В 00:35 объявлен повышенный ранг вызова. Горел частный жилой дом на площади 150 квадратных метров, - уточнили в МЧС.

Локализовать возгорание удалось в 1:10. К счастью, пострадавших и погибших нет.

Причины пожара и также ущерб, который нанесло пламя, будут устанавливать специалисты.