В Тольятти иномарку намотало на столб

На месте работали сотрудники Центра гражданской защиты. Фото: Андрей Дербенев / facebook.com

В Тольятти произошло серьезное ДТП – рядом с домом №38 на улице Ботанической в Автозаводском районе на столб намотало автомобиль «Киа». Иномарка превратилась в груду железа. Водитель, к счастью, выжил. Об аварии сообщил руководитель Центра гражданской защиты Андрей Дербенев на своей странице в Facebook.

- Для эвакуации водителя пришлось использовать гидравлику. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести, на момент эвакуации в реанимобиль он находился в бессознательном состоянии, - уточнил Андрей Дербенев.

Что стало причиной аварии, неизвестно.