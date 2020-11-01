Но есть и хорошие новости – за сутки в 63 регионе не умер ни одни пациент с коронавирусом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Самарской области продолжает каждые сутки обновлять рекорд по заболеваемости. По состоянию на воскресенье, 1 ноября, в регионе подтвердили еще 178 случаев заражения. Предыдущий суточный рекорд был суткам ранее – 173 заболевших. Общее число заразившихся COVID-19 в Самарской области с начала пандемии – 16 146.

- Всего в России выявили 18 665 новых заболевших коронавирусом. Больше всего в Москве – 5 261 заразившийся, следом идут Санкт-Петербург (896) и Московская область (545), - говорится в сообщении сайта стопкоронавирус.рф.

Самарская область в середине этого антирейтинга.

Но есть и хорошие новости – за сутки в 63 регионе не умер ни одни пациент с коронавирусом.