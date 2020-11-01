Появились подробности ДТП в Тольятти с участием иномарки и столба

39-летний мужчина, который был за рулем «Киа», к счастью, жив, но в тяжелом состоянии. Фото: ГИБДД Тольятти.

В ГИБДД Тольятти рассказали подробности аварии, которая произошла утром в воскресенье, 1 ноября, на улице Ботанической .Там автомобиль «Киа Рио» врезался в столб. Доставать водителя пришлось с помощью гидравлических кусачек.

- Во время движения водитель, нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, не справился с управлением и допустил наезд на световую опору, - рассказали в ГИБДД.

39-летний мужчина, который был за рулем «Киа», к счастью, жив, но в тяжелом состоянии. Сейчас он в городской больнице.