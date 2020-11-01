По-прежнему чаще всего коронавирус находят после обследования больных с ОРВИ и пневмонией. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе рассказали, где и как заболели коронавирусом 178 новых больных в Самарской области по состоянию на 1 ноября 2020. В лидерах снова Самара, там 37 новых случаев. Следом идет Кинельский район и 17 новых случаев. 15 новых заразившихся в Тольятти, 14 в Сызрани, 13 в Кинель-Черкасском районе, 12 в Большеглушицком.

По девять человек с COVID-19 обнаружили в Отрадном и Октябрьске, по восемь – в Кинеле и Шигонском районе, семь – в Похвистнево, шесть – в Чапаевске, пять – в Нефтегорском районе. Четыре человека заразились коронавирусом в Приволжском районе, три – в Богатовском, по два – в Жигулевске, Безенчукском, Похвистневском и Ехловском районах, по одному – в Сызранском, Большечерниговском и Челно-Вершинском районах.

По-прежнему чаще всего коронавирус находят после обследования больных с ОРВИ и пневмонией. На этот раз таких 135 человек. Еще у 20 людей COVID-19 нашли после того, как они сделали тест, пообщавшись с зараженными. При этом у 23 жителей региона коронавирус себя никак не проявлял, они решили просто провериться.