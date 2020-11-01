Больных коронавирусом в Самаре отправят еще в один санаторий

Долечивать коронавирусных пациентов будут в санатории

Еще один санаторий в Самаре определят для долечивания пациентов с коронавирусом. Ранее стало известно, что первых пациентов, которые миновали сложную стадию борьбы с COVID-19, отправили в санаторий "Можайский", который относится к больнице имени Середавина. Как объяснил министр здравоохранения Армен Бенян, это нужно для того, чтобы повысить оборачиваемость коек. Таким образом "ковидные" места с кислородом будут доставаться тем, кому это нужно в первую очередь. А те, кто уже чувствует себя лучше, смогут продолжать восстановление под присмотром специалистов.

Теперь под долечивание отведут еще мощности санатория "Дубки". Об этом также рассказал Армен Бенян. Здесь будут помогать реабилитации пациентов, которые уже прошли первый курс лечения в стационарах. Санаторий должны переоборудовать для таких пациентов. Сюда будут определять тех, у кого уже отрицательные тесты.