Гандболистки «Лады» узнали соперников по 1/4 финала Кубка России

Точной даты матча пока нет, но известно, что он должен пройти до 6 января. Фото: ГК "Лада".

Тольяттинская «Лада» узнала соперников по четвертьфиналу Кубка России по гандболу среди женщин. На этой стадии турнира «автозаводчанки» встретятся с краснодарской «Кубанью». Точной даты матча пока нет, но известно, что он должен пройти до 6 января, говорится в сообщении ГК «Лада».

- По итогам жеребьевки 1/4 финала Кубка России «Лада» встретится с «Кубанью». Матч команд должен пройти до 6 января 2021 года, - рассказали в тольяттинском клубе.

Другие пары четвертьфинала Кубка России выглядят так: «Астраханочка» - ЦСКА, «Ставрополье» - «Звезда», «Ростов-Дон» - «Луч»/«Динамо-Синара».