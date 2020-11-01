«Акрон» обыграл «Текстильщик» и прервал серию поражений

До этого тольяттинцы не могли набрать очки в пяти матчах подряд. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Тольяттинский «Акрон» прервал пятиматчевую серию поражений в ФНЛ. В воскресенье, 1 ноября, подопечные Игоря Пикущака обыграли ивановский «Текстильщик» в матче 19 тура ФНЛ. Красно-черное дерби прошло в Жигулевске и завершилось со счетом 3:1.

«Акрон» открыл счет уже на четвертой минуте, с передачи Артура Газданова отличился Азнаур Герюгов. На 35-ой минуте Герюгов оформил дубль, на этот раз с передачи Сергея Кирякова. Ну а третий гол в составе тольяттинцев забил Иван Чудин. До этого «Текстильщик» смог отквитать один мяч, его забил Максим Бачинский.

Эта победа позволила тольяттинцам подняться на одну позицию вверх – с 17 на 18. Однако идущий теперь на 18-ом месте «Факел» свой матч в туре еще не провел.

В следующем туре «Акрон» сыграет в Самаре против «Крыльев Советов». Областное дерби пройдет в субботу, 7 ноября.