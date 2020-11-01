В Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана

Днем туман рассеется. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. Все из-за тумана, который ожидают ночью и утром в понедельник, 2 ноября. Видимость будет 500 метров и меньше, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области со ссылкой на Приволжское УГМС.

- Главными критериями безопасного движения на автомобиле во время тумана являются: оптимальная для таких условий скорость, повышенное внимание и аккуратность. Многие водители сталкивались с такой ситуацией, когда пелена тумана настолько плотная, что невозможно разглядеть и собственный капот. Разумнее всего в таких условиях - просто переждать, - напоминают в МЧС.

Если же в тумане можно ехать, то обязательно включите противотуманное освещение, а также не приближайтесь к идущему впереди автомобилю

По данным Приволжского УГМС, в понедельник, 2 ноября, в 63 регионе будет переменная облачность, без осадков. Ночью -1… +4, днем +5… +10.