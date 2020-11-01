Вчерашний уголовник украл золото и пистолет в Самаре

За решеткой он проведет еще три года и месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местного жителя приговорили к трем годам и месяцу колонии строгого режима. Все из-за кражи, которую он совершил на следующий день после возвращения из мест не столь отдаленных. Мужчина залез через балкон в квартиру и вынет оттуда золото на 25 тысяч рублей и пистолет «ИЖ-97-9Т», сообщили корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района областной столицы.

- Прокуратура Промышленного района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении мужчины в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Кража с незаконным проникновением в жилище» и «Хищение оружия и комплектующих деталей к нему», - рассказал собеседник.

Золото злоумышленник продал, а пистолет оставил себе. По нему похитителя и вычислили.