Как будто северное сияние! Под Тольятти мужчина "поймал" перевернутую радугу

Вот такая удивительная радуга сверкала над Серебром Севера. Фото: Павел Караваев

Удивительное явление удалось запечатлеть жителю Тольятти в лесах неподалеку от автограда. Павел Караваев в своих социальных сетях поделился снимками, на которые попала перевернутая радуга - довольно редкое атмосферное явление. Это случилось во время похода в рамках школы путешествий "Северный ветер". Хороший день, отличная компания, прекрасный поход впереди - и тут небеса буквально улыбнулись Павлу и его спутникам.

Как объясняют специалисты. такое явление случается довольно редко. Такая радуга появляется только если солнечный свет под определенным углом падает на тонкую завесу перистых облаков в холодный день, чтобы облако состояло из мельчайших кристалликов льда.. Интересно, что и цвета в такой радуге располагаются в перевернутом виде: от фиолетового вверху до красного внизу.