СГЭУ снова занял первое место в рейтинге по качеству приема среди вузов Самарской области

Стали известны итоги мониторинга качества приема в российские вузы в 2020 году. Как и в прошлом и позапрошлом годах первое место среди вузов Самарской области в рейтинге «Бюджетный прием – 2020: средние баллы ЕГЭ по вузам» занимает СГЭУ. Средний балл ЕГЭ студентов, зачисленных в этом году на бюджетные места Самарского государственного экономического университета - 82,4.

Напомним, мониторинг качества приёма с российские вузы проводит с 2010 года Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики. Этот рейтинг важный показатель не только качества знаний абитуриентов, зачисленных на первый курс, но и репутации самих университетов. Для многих будущих студентов данные этого исследования – важный ориентир при выборе вуза и образовательной программы. Качество приема оценивается по среднему баллу абитуриентов, зачисленных на первый курс по итогам ЕГЭ.

- В этом году наибольшая конкуренция среди абитуриентов сложилась на направлении «менеджмент». Здесь на одно место претендовали 30 человек, — отметила ректор СГЭУ Светлана Ашмарина. Она также добавила, что сотрудники университета гордятся тем, что в СГЭУ ежегодно поступают самые умные и талантливые ребята, среди которых традиционно много отличников. - Не менее важным является и то, что выпускники СГЭУ высоко ценятся на рынке труда, что позволяет университету занимать устойчивые позиции в первой десятке рейтинга вузов в РФ по востребованности выпускников.