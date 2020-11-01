Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Торпедо»

Также, по словам главного тренера, «Крылья» устали из-за плотного календаря. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал поражение от «Торпедо» в матче 19 тура ФНЛ. Встреча проходила в Москве в воскресенье, 1 ноября, и завершилась со счетом 3:1 в пользу «автозаводцев».

- Мы были лучше соперника, у нас были моменты, мы были ярче. Но не могу сказать, что удовлетворен качеством игры. Мы хотели бы, чтобы у нас лучше двигался мяч и чтобы мы создавали моменты у ворот соперника именно с организованных комбинаций. Но прошедший дождь, быстрое поле, соперник, играющий плотно все это сделать помешали. Когда мы пропустили гол, мы смогли один раз вернуться в игру, сравняли счет. Более того, при счете 1:1 у нас был очень хороший момент – хотелось бы, чтобы мы такие забивали. Но забить не получилось, после этого произошла ошибка, какой-то подарок в критический момент, после которого мы не смогли второй раз снова оказать давление на соперника. Достаточно быстро пропустили третий, и наверное, игра была уже сделана, - приводит слова наставника самарцев пресс-служба «КС».

Также Осинькин посетовал на календарь.

- За 40 дней мы сыграли 11 игр – это сверхтяжелый календарь, и у нас не было тех перерывов, которые были у того же "Торпедо" – мы играли кубковые встречи, плюс у нас не было пропуска матчей из-за коронавируса в некоторых командах. У нас не было никакой паузы, никакого выдоха. Учитывая 12-матчевую беспроигрышную серию – 10 побед, 2 ничьих в ФНЛ плюс 2 кубковые победы – это не самый плохой результат. Это своеобразное подведение итогов, но сегодняшняя встреча с «Торпедо» закончилась, к сожалению, так, как закончилась, - сказал главный тренер «Крыльев Советов».

После 19 туров «КС» занимают четвертое место в турнирной таблице ФНЛ. От лидирующего «Нижнего Новгорода» самарцы отстают на три очка.

Следующую встречу «Крылья» проведут в субботу, 7 ноября, на «Самара Арене» против тольяттинского «Акрона».